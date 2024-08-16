Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1749 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1749 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе SINCONA AG за 325 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность VF20 CGC
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность VF20 CGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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