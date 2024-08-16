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Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе". "АВГ. 1" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "АВГ. 1"
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,042
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе". "АВГ. 1". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Русское Наследие за 100000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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