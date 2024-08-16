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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе". "АВГ. 1" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АВГ. 1"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе" "АВГ. 1" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе" "АВГ. 1" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,042

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Орел на реверсе". "АВГ. 1". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Русское Наследие за 100000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1749 "Орел на реверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Орел на реверсе" на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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