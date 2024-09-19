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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1749 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1749 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1749 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1749 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1749 ММД на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 ММД на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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