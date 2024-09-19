Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1749 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,900
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1749 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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