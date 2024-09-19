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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АПРЕЛ"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "АПРЕЛ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "АПРЕЛ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Империя за 2800000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Naumann (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Naumann - April 9, 2017
Продавец Naumann
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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