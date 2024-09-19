Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "АПРЕЛ"
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Империя за 2800000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Naumann
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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