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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1757 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1757 года СПБ "Петербургский тип" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1757 года СПБ "Петербургский тип" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 - 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,680

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1757 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5115 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
24656 $
Цена в валюте аукциона 23000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2975 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1757 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1757 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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