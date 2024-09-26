Червонец (Дукат) 1757 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1757 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5115 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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