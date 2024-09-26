Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1757 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 - 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,680
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1757 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5115 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- AURORA (1)
- Gärtner (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Katz (1)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- MDC Monaco (1)
- Niemczyk (2)
- NumisCorner (1)
- Rare Coins (7)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (5)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- Александр (6)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
24656 $
Цена в валюте аукциона 23000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Червонец (Дукат) 1757 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск