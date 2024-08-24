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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "АПРЕЛ" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АПРЕЛ"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе" "АПРЕЛ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе" "АПРЕЛ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "АПРЕЛ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6681A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • UBS (1)
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
8643 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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