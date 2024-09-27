Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1744 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,667
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1744 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Morton & Eden (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (4)
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
28807 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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