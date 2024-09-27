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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1744 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1744 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1744 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1744 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (4)
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
28807 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность F
Цена
12109 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU50
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия Червонец (Дукат) 1744 на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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