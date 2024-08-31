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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАРТЪ" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "МАРТЪ"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "МАРТЪ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "МАРТЪ" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАРТЪ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русское Наследие за 50000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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