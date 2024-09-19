Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "МАР. 13" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "МАР. 13"
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "МАР. 13". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русское Наследие за 14000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск