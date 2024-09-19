Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "МАР. 13" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "МАР. 13"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе" "МАР. 13" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе" "МАР. 13" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Орел на реверсе". "МАР. 13". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русское Наследие за 14000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1751 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1751 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (Дукат) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск