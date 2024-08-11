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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАР. 13" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "МАР. 13"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "МАР. 13" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "МАР. 13" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАР. 13". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF25
Цена
20213 $
Цена в валюте аукциона 1804054 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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