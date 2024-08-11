Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАР. 13" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "МАР. 13"
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "МАР. 13". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF25
Цена
20213 $
Цена в валюте аукциона 1804054 RUB
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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