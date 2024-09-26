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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)

Разновидность: Край корсажа V-образный

Аверс монеты - 1 рубль 1743 года ММД "Московский тип" Край корсажа V-образный - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1743 года ММД "Московский тип" Край корсажа V-образный - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 677,326

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (237) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1743 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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