1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

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