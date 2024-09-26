Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)
Разновидность: Край корсажа V-образный
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 677,326
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (237) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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