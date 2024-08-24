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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1743 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1743 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1743 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1743 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1743 на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Полушка 1743 на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полушка 1743 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полушка 1743 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35 BN
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1743 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1743 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1743 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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