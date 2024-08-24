Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1743 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1743 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Полушка 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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