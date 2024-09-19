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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1743 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1743 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1743 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 64,794

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (7)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21336 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
901 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1743 "Поясной портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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