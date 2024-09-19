Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1743 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 64,794
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (2)
- Rare Coins (6)
- SINCONA (1)
- Александр (7)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21336 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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