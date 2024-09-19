Полтина 1743 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

Сохранность UNC (1) AU (6) XF (10) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (2)

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