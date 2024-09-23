Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)
Разновидность: Край корсажа прямой
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 677,326
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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