1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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