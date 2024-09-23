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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1743 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)

Разновидность: Край корсажа прямой

Аверс монеты - 1 рубль 1743 года ММД "Московский тип" Край корсажа прямой - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1743 года ММД "Московский тип" Край корсажа прямой - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 677,326

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1743 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1743 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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