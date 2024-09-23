Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1743 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 255000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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