Полтина 1743 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 255000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность AU (16) XF (6) VF (10) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (3) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (3) NGC (5) RNGA (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

HAYNAULT (1)

Heritage (1)

Katz (4)

Künker (1)

New York Sale (1)

Rare Coins (2)

Rauch (1)

SINCONA (1)

WAG (1)

Александр (8)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (1)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (5)