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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1743 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1743 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1743 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 255000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1743 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1743 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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