Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип". Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гуртовая надпись московская
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25,85 гр
- Диаметр null мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 934,738
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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