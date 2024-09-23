Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1751 года СПБ "Погрудный портрет". Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,246
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9688 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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