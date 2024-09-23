Полтина 1751 года СПБ "Погрудный портрет". Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

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