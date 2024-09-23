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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1751 года СПБ "Погрудный портрет". Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - Полтина 1751 года СПБ "Погрудный портрет" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1751 года СПБ "Погрудный портрет" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,246

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Künker (5)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9688 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - December 3, 2016
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1751 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1751 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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