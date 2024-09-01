Полтина 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 150000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность AU (2) XF (10) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) Сервис ННР (2)