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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 150000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
662 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе CNG - March 13, 2018
Продавец CNG
Дата 13 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1759 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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