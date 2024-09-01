Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,700
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 150000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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