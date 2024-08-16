Полтина 1758 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

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