Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1758 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5605 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS60
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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