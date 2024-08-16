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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1758 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1758 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1758 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5605 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - November 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия Полтина 1758 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1758 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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