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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1761 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1761 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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