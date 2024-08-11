Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1761 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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