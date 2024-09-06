Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1756 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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