Полтина 1756 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (8) AU (37) XF (43) VF (30) F (3) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (7) XF45 (7) XF40 (9) VF35 (3) VF30 (4) VF25 (1) DETAILS (6) Сервис NGC (15) RNGA (3) PCGS (1)

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