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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1756 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1756 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1756 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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