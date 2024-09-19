Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1751 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 2700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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