Полтина 1751 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 2700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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