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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1751 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1751 года СПБ IМ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1751 года СПБ IМ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1751 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 2700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полтина 1751 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
2892 $
Цена в валюте аукциона 2700 CHF
Россия Полтина 1751 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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