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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1761 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1761 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1761 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1761 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
5078 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
5475 $
Цена в валюте аукциона 4701 EUR
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1761 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1761 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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