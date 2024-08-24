Полтина 1761 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1761 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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