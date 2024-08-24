Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1761 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1761 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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