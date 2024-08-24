Полтина 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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