Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 176,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
1311 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
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