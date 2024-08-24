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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 176,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1589 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
1311 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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