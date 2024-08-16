Полтина 1744 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

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