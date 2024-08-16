Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1744 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность G DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
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