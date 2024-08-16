Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1744 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1744 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1744 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • WCN (1)
  • Александр (23)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность G DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1744 ММД на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1744 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск