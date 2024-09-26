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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1759 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1759 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1759 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
9206 $
Цена в валюте аукциона 686398 RUB
Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1759 СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1759 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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