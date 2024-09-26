Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1759 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
9206 $
Цена в валюте аукциона 686398 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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