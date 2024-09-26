Полтина 1759 года СПБ НК "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

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