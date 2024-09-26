Полтина 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7250 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (18) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1)

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