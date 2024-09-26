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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 61,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7250 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (12)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
717 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия Полтина 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1758 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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