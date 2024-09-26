Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 61,200
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7250 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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