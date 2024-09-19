Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1744 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1744 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1650 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
Для продажи Полушка 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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