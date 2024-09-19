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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1744 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1744 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1744 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1744 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полушка 1744 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Полушка 1744 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полушка 1744 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1650 RUB
Россия Полушка 1744 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1744 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1744 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1744 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1744 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1744 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полушка 1744 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе AURORA - May 30, 2017
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1744 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1744 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1744 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность F15
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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