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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1744 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Денга 1744 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1744 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1744 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7107 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 60 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (6)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (5)
  • Имперская монета (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга 1744 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия Денга 1744 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия Денга 1744 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1744 на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга 1744 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1744 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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