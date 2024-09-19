Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1744 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1744 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7107 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 60 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (6)
- Russiancoin (1)
- Александр (5)
- Имперская монета (7)
- Русское Наследие (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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