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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1744 года ММД "Московский тип". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1744 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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