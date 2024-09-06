Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1744 года ММД "Московский тип". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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