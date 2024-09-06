1 рубль 1744 года ММД "Московский тип". Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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