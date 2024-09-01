1 рубль 1758 года ММД ЕI "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность AU (15) XF (23) VF (15) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (9) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (2)

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