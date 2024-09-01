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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года ММД ЕI "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года ММД ЕI "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года ММД ЕI "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34833 RUB
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Россия 1 рубль 1758 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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