Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года ММД ЕI "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34833 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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