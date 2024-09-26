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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 535,898

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1525 $
Цена в валюте аукциона 1405 EUR
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1757 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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