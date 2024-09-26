1 рубль 1757 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность UNC (13) AU (46) XF (29) VF (11) F (2) Сохранность (слабы) MS62 (7) MS61 (1) MS60 (5) AU58 (7) AU55 (2) AU53 (11) AU50 (7) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (10) RNGA (6) ННР (7)

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