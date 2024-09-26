Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 535,898
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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