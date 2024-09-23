1 рубль 1757 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность UNC (4) AU (38) XF (52) VF (28) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (3) AU58 (3) AU55 (10) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (1) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (5) NGC (5) ANACS (1)

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