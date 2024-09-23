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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 338,770

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1757 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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