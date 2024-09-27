1 рубль 1751 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6073 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4500 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность UNC (6) AU (49) XF (43) VF (23) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (8) AU53 (7) AU50 (5) XF45 (7) XF40 (1) VF25 (5) DETAILS (6) Сервис NGC (16) RNGA (2) PCGS (3) ННР (3)

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