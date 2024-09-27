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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1751 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1751 года СПБ IМ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1751 года СПБ IМ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6073 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4500 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Naville - October 8, 2023
Продавец Naville
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1751 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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