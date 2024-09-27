Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1751 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6073 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4500 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Auction World (1)
- AURORA (14)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (5)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (2)
- HARMERS (1)
- Heritage (11)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Katz (3)
- Künker (13)
- Naville (1)
- New York Sale (1)
- NOONANS (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (5)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
- Александр (22)
- Знак (2)
- Империя (6)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Naville
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1751 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск