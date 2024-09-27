Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1751 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 835,157
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (198) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25300 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 72000 JPY
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
2238 $
Цена в валюте аукциона 204671 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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