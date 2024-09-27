1 рубль 1751 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25300 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность UNC (30) AU (77) XF (48) VF (33) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (12) MS61 (4) MS60 (7) AU58 (21) AU55 (11) AU53 (8) AU50 (10) XF45 (2) XF40 (3) VF30 (4) DETAILS (11) Сервис NGC (26) ННР (12) PCGS (7) RNGA (2) ICG (1)

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