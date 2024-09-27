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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1751 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1751 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1751 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 835,157

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (198) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25300 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 72000 JPY
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
2238 $
Цена в валюте аукциона 204671 RUB
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1751 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1751 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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