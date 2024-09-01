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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1756 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1756 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1756 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 217,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1756 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1756 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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