1 рубль 1756 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность UNC (10) AU (38) XF (27) VF (14) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (1) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (12) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (2) NGC (8) PCGS (4) ННР (1)

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