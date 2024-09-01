Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1756 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 217,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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