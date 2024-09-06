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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - January 31, 2021
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - January 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность VF
Цена
15801 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
7877 $
Цена в валюте аукциона 7200 EUR
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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