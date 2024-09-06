Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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