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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1751 года ММД А "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1751 года ММД А "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1751 года ММД А "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Московский тип" со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63690 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 18 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 170000 JPY
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 276 EUR
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность AU53 NGC
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1751 ММД А "Московский тип" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1751 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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