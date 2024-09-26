1 рубль 1751 года ММД А "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Московский тип" со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63690 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 18 мая 2022.

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