Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1751 года ММД А "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC NaN
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Московский тип" со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63690 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 18 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 170000 JPY
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 276 EUR
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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