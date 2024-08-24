1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Без ниток жемчуга под короной (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Без ниток жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность UNC (22) AU (57) XF (33) VF (18) F (1) G (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (12) MS60 (3) AU58 (15) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (6) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (4) G4 (1) Сервис ННР (11) RNGA (9) NGC (7) PCGS (1)

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