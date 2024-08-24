Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Без ниток жемчуга под короной (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без ниток жемчуга под короной
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Без ниток жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
2742 $
Цена в валюте аукциона 250739 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Где продать?
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