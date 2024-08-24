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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Без ниток жемчуга под короной (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без ниток жемчуга под короной

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" Без ниток жемчуга под короной - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" Без ниток жемчуга под короной - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Без ниток жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2001 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
2742 $
Цена в валюте аукциона 250739 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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