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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова". Два коротких локона на плече (Россия, Елизавета)

Разновидность: Два коротких локона на плече

Аверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" Два коротких локона на плече - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" Два коротких локона на плече - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 391,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Два коротких локона на плече. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
1689 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - December 3, 2016
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1761 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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