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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,782

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1759 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Александр за 23000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 114355 RUB
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1759 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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