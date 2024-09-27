Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1759 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,782
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1759 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Александр за 23000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 114355 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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