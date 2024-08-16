1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова". Один длинный локон на плече (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Один длинный локон на плече. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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