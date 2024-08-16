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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова". Один длинный локон на плече (Россия, Елизавета)

Разновидность: Один длинный локон на плече

Аверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" Один длинный локон на плече - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" Один длинный локон на плече - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 391,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Один длинный локон на плече. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17736 $
Цена в валюте аукциона 1600000 RUB
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1761 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1761 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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