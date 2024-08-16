Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1761 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова". Один длинный локон на плече (Россия, Елизавета)
Разновидность: Один длинный локон на плече
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 391,400
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Один длинный локон на плече. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17736 $
Цена в валюте аукциона 1600000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1761 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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