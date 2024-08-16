Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года СПБ "Портрет работы Ж. Дасье". Без инициалов минцмейстера (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
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