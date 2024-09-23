1 рубль 1761 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (7) AU (64) XF (49) VF (26) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (9) AU55 (13) AU53 (4) AU50 (11) XF45 (8) XF40 (10) VF35 (1) VF20 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (3) NGC (9) RNGA (3) PCGS (1)

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