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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1761 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1761 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1761 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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