Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1761 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1761 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (15)
- Bruun Rasmussen (1)
- Gorny & Mosch (7)
- Heritage (3)
- Katz (9)
- Künker (18)
- Rare Coins (25)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (2)
- SINCONA (4)
- Tauler & Fau (1)
- WAG (2)
- Westfälische (3)
- Александр (24)
- Знак (3)
- Империя (8)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (7)
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1761 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск