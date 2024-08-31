1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Нитки жемчуга под короной (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Нитки жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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