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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Нитки жемчуга под короной (Россия, Елизавета)

Разновидность: Нитки жемчуга под короной

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" Нитки жемчуга под короной - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" Нитки жемчуга под короной - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Нитки жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
1576 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль 1758 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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