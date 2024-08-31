Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова". Нитки жемчуга под короной (Россия, Елизавета)
Разновидность: Нитки жемчуга под короной
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Нитки жемчуга под короной. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
- Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
- Rare Coins (5)
- SINCONA (2)
- Александр (7)
- Знак (1)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1758 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск