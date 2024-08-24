Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1751 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,083,350
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (282) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 53000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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