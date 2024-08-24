1 рубль 1751 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1751 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность UNC (26) AU (95) XF (102) VF (43) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (6) MS60 (7) AU58 (12) AU55 (16) AU53 (14) AU50 (15) XF45 (19) XF40 (15) VF35 (5) DETAILS (4) Сервис NGC (20) PCGS (3) RNGA (7) ННР (11)

Продавец Все фирмы

AURORA (23)

Baldwin's (1)

Busso Peus (5)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (3)

Haljak Coin Auction (2)

HAYNAULT (1)

Heritage (6)

Hermes Auctions (1)

Hess Divo (1)

Katz (19)

Künker (20)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzenonline (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (34)

Rauch (3)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (4)

Spink (1)

Stack's (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)

Александр (61)

Знак (7)

Империя (12)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (1)

НИКО (16)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (10)