Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Империя за 260000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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