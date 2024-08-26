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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1756 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Империя за 260000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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