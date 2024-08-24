Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,190
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 202000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1216 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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