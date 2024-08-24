1 рубль 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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