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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,190

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (3)
  • Hermes Auctions (1)
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  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 202000 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1216 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1758 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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