Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта". Орел работы Дасье (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орел работы Дасье
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Орел работы Дасье. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8235 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
6759 $
Цена в валюте аукциона 610000 RUB
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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