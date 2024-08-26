1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта". Орел работы Дасье (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Орел работы Дасье. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8235 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (11) AU (34) XF (19) VF (15) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (8) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (12) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) Сервис RNGA (4) NGC (6) ННР (1)

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