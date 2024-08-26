Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта". Орел работы Дасье (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орел работы Дасье

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" Орел работы Дасье - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" Орел работы Дасье - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Орел работы Дасье. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8235 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (4)
  • Künker (9)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (15)
  • SINCONA (1)
  • Александр (20)
  • Знак (1)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (9)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (6)
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
6759 $
Цена в валюте аукциона 610000 RUB
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53
Цена
5151 $
Цена в валюте аукциона 419048 RUB
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF40 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1757 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск