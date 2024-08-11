Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1759 года (Россия, Елизавета)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1759 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3818 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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